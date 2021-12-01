За 10 месяцев 2021 года в Украину перевели больше денег, чем за весь 2020 год

В январе-октябре 2021 года из-за границы в Украину в виде частных переводов поступило $11,986 млрд. Эта сумма на 23% превышает показатель за весь 2020 год ($11,980 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Всего за октябрь этого года в Украину из-за рубежа перевели $1,36 млрд. Эта сумма стала максимальным месячным объемом переводов за предыдущие два года.

В своей статистике Нацбанк учитывает официальные и неофициальные каналы перечисления денег. По официальным каналам за первые десять месяцев 2021 года в страну зашло $6,63 млрд.

Из этой суммы $2,59 млрд поступили через международные платежные системы, $753 млн — через корсчета банков, $3,28 млрд — как заработная плата.

Немного меньше — $5,35 млрд — в Украину перевели с начала года через неформальные каналы. В 2021 году больше всего денег переводили как раз в октябре — $1,356 млрд. А в 2020 году максимальную сумму перевели в декабре — $1,193 млрд.

Напоминаем, что с 27 ноября начал действовать новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан.

Новые правила регулирует приказ Министерства финансов №322. Он устанавливает нормы информационного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга.

С сентября этого года в Украине увеличили размер денежных переводов без проведения финмониторинга до 5 тыс. грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн. Народные депутаты считали, что 4999 — неудобное число для перевода денег, поэтому решили его округлить до 5 тысяч.

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