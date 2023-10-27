Зеленський підписав закон про виплату компенсацій людям, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт

27 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон №10063 щодо розширення можливостей у програмі "єВідновлення". Це означає, що тепер українці, які відновили пошкоджене внаслідок війни житло за власний рахунок, можуть подавати заявки на отримання компенсації.

Виплати розпочнуться з 1 січня наступного року. Це третій етап комплексної програми відновлення житла.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що заявки на виплату компенсацій подаються через "Дію".

"Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10063, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії ще 5 жовтня.

Додамо, що виплати відповідно до першого етапу, який включав ремонт пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень, стартували стартував 10 травня цього року.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.