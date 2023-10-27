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Зеленський підписав закон про виплату компенсацій людям, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт

Зеленський підписав закон про виплату компенсацій людям, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

27 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон №10063 щодо розширення можливостей у програмі "єВідновлення". Це означає, що тепер українці, які відновили пошкоджене внаслідок війни житло за власний рахунок, можуть подавати заявки на отримання компенсації.

Виплати розпочнуться з 1 січня наступного року. Це третій етап комплексної програми відновлення житла.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України додали, що заявки на виплату компенсацій подаються через "Дію".

"Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10063, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії ще 5 жовтня.

Додамо, що виплати відповідно до першого етапу, який включав ремонт пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень, стартували стартував 10 травня цього року. 

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

Автор:
Тетяна Гойденко