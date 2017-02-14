Живые банки в прошлом году уменьшили долг перед НБУ на 55%

14 февраля 2017, 12:35
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Общий объем задолженности на 1 января 2017 составил 22,99 млрд грн, в том числе по основной сумме, без начисленных процентов — 22,57 млрд грн

Живые банки в прошлом году уменьшили долг перед НБУ на 55% | Банки | Дело Увеличить картинку

Платежеспособные банки за 2016 уменьшили задолженность перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 55%, за IV квартал — на 18%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Общий объем задолженности на 1 января 2017 составил 22,99 млрд грн, в том числе по основной сумме, без начисленных процентов — 22,57 млрд грн.

За прошлый год общая задолженность платежеспособных банков перед НБУ сократилась на 27,9 млрд грн, за четвертый квартал — на 5,06 млрд грн.

Большинство банков, имеющих стабилизационные кредиты или кредиты на поддержание ликвидности, в течение четвертого квартала уменьшили свою задолженность перед НБУ, один банк погасил ее полностью, два банка — нарастили.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки , нбу

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Живые банки в прошлом году уменьшили долг перед НБУ на 55% | Банки | Дело
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