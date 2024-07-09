Переможці 12-ї хвилі програми "Власна справа" отримають 103 млн грн на розвиток бізнесу

За підсумками 12-ої хвилі програми "Власна справа" в цьому році, визначені ще 413 переможців. Вони отримають 103 млн гривень.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці 12-ої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 151 особа;

тимчасове розміщування й організація харчування — 63 особи;

переробна промисловість — 51 особа.

У Мінекономіки нагадують, що отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Про програму "Власна справа"

Грантова програма "Власна справа" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Програма реалізується у рамках урядового проєкту "єРобота" для стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Заявки на участь подаються через портал "Дія".

Інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua/.

Від початку року понад 5,2 тис. переможців програми отримають від держави гранти на розвиток бізнесу на 1,3 млрд гривень.

Також додамо, що у 2023 році понад 10 000 українців отримали гранти від уряду для започаткування або розширення свого бізнесу на загальну суму 2,4 млрд гривень.

Фото: ua.depositphotos.com