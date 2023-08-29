Click відкрив перший флагманський магазин техніки в Києві

В Києві в ТРЦ Respublika Park відкрився перший магазин побутової техніки і електроніки онлайн-рітейлера Click.ua. Знижки до -50% з нагоди відкриття, широкий асортимент, бренд-зона з можливістю спостерігати процес збірки і тестування геймерських ПК - все це чекає відвідувачів Click.

Простір магазину організований так, щоб відвідувач отримав максимум уваги та інформації про техніку, яка представлена в магазині. Основою візуальної комунікації було обрано сонячну систему, як клієнтоцентричну ідею, де планети обертаються навколо сонця. В просторі магазину клієнт - це сонце, а планети - категорії товарів. Саме тому слоган магазину - “Click - магазин техніки, де все обертається навколо клієнта! “

Цікавою пропозицією на ринку українського рітейлу є геймінг-зона бренду Asgard. Це особливий простір в магазині, де будь-хто зможе зібрати власний комп'ютер, обравши саме той дизайн і ті комплектуючі, про які мріяв. Фахівці бренду зберуть його перед клієнтом, а потім перевірять в тестувальній шафі - і все це наживо, за безпосередньої участі замовника нового комп”ютера.

Крім Asgard в магазині представлені й інші ексклюзивні бренди в Україні - Tesla, Grifon, Ufesa, Oscal. І звісно техніка від провідних світових виробників. До відкриття в магазині стартували знижки до - 50% , які охоплюють одночасно і сезон Back to school.

Онлайн-рітейлер Click.ua рестартував у 2022 році, залучивши близько 2 мільйонів користувачів у новому форматі. В магазині представлено понад 30 000 найменувань техніки, а його сторінки набрали більше 6 мільйонів переглядів. Відкриття офлайн- магазину у Києві стало першим кроком Click.ua до омніканальності. Невдовзі планується відкриття ще кількох точок у різних містах України.