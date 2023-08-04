Для яких цілей підійде 12-дюймовий MacBook

MacBook з дисплеєм Retina на 12 дюймів виробництва 2017 р. було додано до списку застарілих продуктів. Тепер він не підлягає ремонту в авторизованих сервісних центрах

Варіацію не випускають з 2019 року. Але її затребуваність і зараз залишається високою, і багато в чому це пояснюється розміром екрана в поєднанні зі значною продуктивністю. Розглянемо, для яких завдань краще використовувати 12-дюймовий MacBook.

Основні характеристики

Спочатку планувалося, що це будуть бюджетні ноутбуки. Їх випускали з 2006 по 2012 рік. Основна категорія покупців - звичайні користувачі та студенти. Перша перезапущена версія була представлена в березні 2015 року і на той час наділена такими параметрами:

процесор - Intel Core M;

графіка - Intel HD 5300;

диск - на 256 ГБ і 8 ГБ оперативки.

Це був чудовий офісний варіант із достатньою автономністю. Головна відмінність ноутбука - дисплей. У нестандартного екрана Retina розміром 12 дюймів роздільна здатність 2304х1440 точок. Останню модель наділили чипом Intel Core M3, Core i5 або i7 з архітектурою Kaby Lake. Кількість оперативної пам'яті - від 8 до 16 ГБ. За графіку відповідає Intel HD Graphics 615. Накопичувач - на 256 або 512 ГБ. Технологія SSD робить обмін даними швидким.

Для чого не підійде такий MacBook

Розглянемо такі сфери:

відеомонтаж;

геймінг;

графічний дизайн.

Ступінь навантаження відрізняється і залежить від завдань користувача. Для ресурсномістких процедур потрібна потужна графічна карта, якої тут немає. Спочатку ноутбук добре справляється з обробкою, але надалі температура підвищується, а швидкість падає. Ресурсоємні операції затягуються. Для нескладних обробок відео гаджета буде достатньо.

MacBook 12 як геймерський пристрій - не зовсім виправдане рішення. Хоча серйозні ігри запустити можна, вони призводять до швидкого розряду батареї і перегріву. Пограти можна лише в ігри, які не вимагають високої продуктивності GPU.

Робота в графічних редакторах допустима, але не на професійному рівні. Надмірне навантаження призводить до перегріву і падіння продуктивності.

Для яких завдань підійде 12-дюймовий MacBook

Його зручно використовувати для роботи з простою графікою. Причина - у якісному дисплеї. Для дизайнера важлива точна і правильна передача кольору. Колірне охоплення дорівнює sRGB. Деяким дизайнерам достатньо такого рівня продуктивності для створення проєктів.

Контрастність становить близько 770:1. Цього вистачає для нормальної роботи. Поверхня дисплея не створює відблисків навіть у сонячний день. До переваг належить і відсутність мерехтіння екрана, що дає змогу проводити за ним час без шкоди для зору. Області використання MacBook:

Частые командировки — благодаря размеру дисплея и автономности удобно работать в дороге.

Набор текста — клавиатура-бабочка требует привыкания, но в остальном это практичное решение для работы с таблицами и презентациями.

Повседневное использование — ноутбук удобно брать с собой на работу или учебу.

Программирование — с компиляцией и поиском по исходному коду устройство достойно справляется.

Це деякі функції, для яких підходить MacBook. Його можна використовувати як пристрій для роботи з нересурсоємними додатками, а також повсякденного застосування. Але якщо ви хочете більшої продуктивності і бути в ногу з трендами, заходьте на Comfy.ua і вибирайте свій Apple MacBook.