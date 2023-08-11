KIVI дає оцінку світового й українського ринку телевізорів та звітує про бізнес-результати 2022 року

Міжнародна компанія українського походження з розробки і виробництва Smart-телевізорів KIVI анонсує результати внутрішніх досліджень діяльності компанії та ринку загалом за 2022 рік.

Що відбувається з ринком?

TrendForce в кінці 2022 року прогнозував, що глобальні поставки телевізорів впадуть на 3,9% порівняно з 2021 до 202 мільйонів одиниць. Україна, на жаль, підтримує загальносвітовий тренд.

Найгіршим для ринку періодом стала весна 2022 року (окремі місяці падіння доходило до 5-ти разів порівняно з минулим роком), але потім категорія телевізорів змогла дещо відновитися і в кінці року стабілізувалася на рівні мінус 50% від минулого року. Так, за нашими вимірюваннями, загальна кількість проданих телевізорів в Україні за 2022 рік становить приблизно 500 тис. шт. Попередній 2021 рік ринок закінчив зі вдвічі більшим рівнем продажів, який ми оцінюємо в 1-1,1 млн пристроїв.

Поквартальна динаміка сукупного попиту в 2022 році на телевізори нами оцінюється так:

150 тис. шт. (І квартал 2022 р.),

150 тис. шт. (І квартал 2022 р.), різкий спад до 78 тис. шт. (ІІ квартал 2022 р.),

різкий спад до 78 тис. шт. (ІІ квартал 2022 р.), помірне зростання до 115 тис. шт. (ІІІ квартал 2022 р.),

помірне зростання до 115 тис. шт. (ІІІ квартал 2022 р.), і відновлення до рівня початку року 158 тис. шт. (ІV квартал).

Всередині KIVI ми прогнозуємо поступове повернення ринку до показників, які були до повномасштабного вторгнення. В 2023 році очікуємо сукупний попит на телевізори на рівні 600 тис. шт.

За нашими оцінками, найпопулярніші діагоналі телевізорів в 2022 році стали – 32" (36% всіх проданих пристроїв в Україні), 43" (26%) і 50" (12%).

Протягом останніх років ми спостерігаємо на ринку збільшення середньої ціни телевізорів, яку в 2022 році ми оцінюємо на рівні 14 тис грн. Для порівняння, в 2021 році телевізор в середньому можна було купити за 12 тис грн, а в 2020 році віддати за новий пристрій 9 тис грн.

Цьому зростанню є свої причини – як поведінкові, так і глобальні. Перш за все, українські споживачі тепер обирають моделі телевізорів з більшою діагоналлю, оскільки хочуть не просто споживати ТВ-контент, але й грати в ігри, займатися спортом, використовувати телевізор для демонстрацій. Також, на ринку знижується частка пристроїв без Smart TV. Судячи з динаміки продажів KIVI в 2021 році, майже 90% з проданого – Smart-телевізори. Україна тут приєднується до глобальної тенденції відходу базових телевізорів як основного домашнього пристрою для розваг. Споживачі обирають широкі можливості, які дає Smart TV.

На світовий ринок поставок вплинули зростання вартості матеріалів для виробництва і перевезень. Через ці фактори всі виробники були змушені підняти ціни на свою продукцію.

Експерти KIVI говорять про продовження тренду на зростання середньої ціни телевізорів. Якщо не будуть знайдені інші логістичні шляхи та не зміняться ціни на комплектуючі, цього року середня ціна Smart TV в Україні по ринку може становити до 15 тис грн.

Крім того, різка активізація продажів телевізорів як в Україні, так і в світі, яка спостерігалася в 2020 році, також підійшла до спаду. Це пов’язано із припиненням заборонних заходів щодо пандемії Covid-19, що змушувало людей більше часу проводити вдома та шукати варіанти домашніх розваг. Відкриття закладів, проведення масових заходів та повернення до соціального життя дещо зменшили попит на телевізори.

Досягнення KIVI в Україні

Дослідження збуту компанії дозволяють говорити про те, що на домашньому ринку KIVI посідає 2 місце за часткою серед представлених брендів Smart-телевізорів. На першому місці глобальний лідер ринку Samsung із часткою близько 30%, а на другому – KIVI із часткою на рівні 9%. Решта гравців ринку, на нашу думку, мають частки ринку менше 8%.

Такий рівень популярності бренду свідчить про зростання довіри споживачів до українського продукту, а також про результативність обраної KIVI стратегії на розробку high-level продуктів зі справедливою ціною, орієнтованих на аудиторію найбільш вимогливих споживачів.

Зазначимо, що 2021 рік бренд KIVI завершував на 4 місці за часткою ринку.

Найбільш популярними моделями Smart-телевізорів KIVI з лінійки 2022 року стали:

KIVI 32H750NB діагоналлю 32" KIVI 43U750NB KIVI 40F750NB

Що очікує на Smart-телевізори в майбутньому?

TrendForce озвучує прогноз, що в 2023 році глобальні поставки телевізорів скоротяться порівняно з минулим роком, впавши на 1,4% до 199 мільйонів одиниць. Зараз це лише прогнози, які можуть змінитися разом із ситуацією на ринку.

Та ж організація подає дані про зростання середньої діагоналі телевізорів до 56 дюймів в 2022 році, що очікувано натякає на тренд подальшого збільшення розміру пристроїв.

Серед основних трендів, які розвивають ринок, виділяємо:

Зростання попиту на сервіси Smart TV, які не пов’язані зі звичайним ТВ-контентом (ігри, навчання, спорт і тд)

Розвиток контент-платформ та їх активна конкуренція за час та око споживача

Відповідно – розвиток технологій відтворення та передачі зображення, зміщення продажів в сторону великих діагоналей з високою роздільною здатністю

Падіння популярності рідкокристалічних дисплеїв

Поступове зникнення з продуктових лінійок телевізорів без Smart TV

За оцінками KIVI, до початку повномасштабного вторгнення український ринок мав відносно великий потенціал – 2 млн шт. щорічно. Зараз цей потенціал реалізується лише на 30%. Робити довгострокові прогнози вкрай важко: ринок залежить від економічної ситуації в країні, карти бойових дій та демографічних змін.