Samsung порадует геймеров: в 2022 году выйдут телевизоры и мониторы с поддержкой стандарта HDR10+ Gaming

Некоторые модели телевизоров и игровые мониторы с разрешением 4K и 8K, которые будут выпущены в 2022 году, получат поддержку нового стандарт HDR10 + GAMING, заявила компания Samsung Electronics.

"Мы очень рады сообщить, что новый стандарт HDR10 + GAMING будет принят линейкой Samsung Neo QLED 2022 года вместе с серией Q70 TV и более поздними версиями, а также игровыми мониторами, что позволит пользователям наслаждаться впечатлениями, которые меняют восприятие игры. Благодаря передовой и богатой графике изображения становятся похожими на живые", — сказал Соку Ён, исполнительный вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок подразделения визуальных дисплеев Samsung Electronics.

HDR10+ Gaming — расширение стандарта HDR10+, которое оптимизировано для игр. Его главная особенность — поддержка переменной частоты обновления (VRR) и автоматический режим HDR с низкой задержкой.

Обеспечивается частота обновления свыше 120 Гц. Технология автоматически оптимизирует картинку в режиме реального времени.

Новшество будет представлено на выставке CES-2022 вместе со списком игр в разрешениях 4K и 8K.

Samsung также заявил о планах выпустить в 2022 году сразу 52 новые модели смартфонов. Всего компания должна произвести 67 млн мобильных устройств этого типа. Основная доля поставок придется на гаджеты среднего класса.

Напомним, Samsung Electronics и LG Electronics работают над еще одним новым перспективным типом устройств под названием Cloud Top. Гаджет представляет из себя портативный Full HD экран размером 14,1 дюйма и позволяет превратить смартфон в персональный компьютер. Cloud Top сможет выполнять те же функции, что и ноутбук или ПК, если подключить его к сервису облачного гейминга или к облачным офисным приложениям.

Компания также запатентовала новую разработку "два в одном": смартфон со съемным модулем, который превращается в браслет. В верхней части этого гаджета размещен специальный съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона. Часть устройства отсоединяется, и образуется так называемый "умный" браслет. Это решение может стать перспективным и экономически выгодным уже в ближайшем будущем.