СМИ стали известны особенности нового смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra (ФОТО)

Ожидается, что в феврале 2022 года Samsung презентует новую серию смартфонов Galaxy S22, уже стали известны спецификации моделей, сообщает Wccftech.com.

Компания не объявила дату запуска серии, но, по данным СМИ, это произойдет 8 февраля. Samsung анонсирует три модели линейки Galaxy S22 — стандартный Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. За несколько недель до запуска были раскрыты спецификации и рендеры Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra получит флагманские камеры, защиту от пыли и воды класса IP68 и многие другие топовые решения. Ожидается, что у этой модели будет самое большое обновление дизайна. На изображениях рендеринга видно, что Galaxy S22 Ultra будет иметь формы, похожие на последний Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Как и в линейке Note, S22 Ultra также будет поставляться со стилусом S-Pen, который будет иметь время отклика 2,8 мс. Компания будет использовать свой недавно анонсированный чип Exynos 2200, а также чип Snapdragon 8 Gen.

На задней панели Galaxy S22 Ultra разместятся ​​четыре камеры. Гаджет будет оснащен основным модулем Super Clear Lens на 108 Мп и сверхширокоугольным объективом на 12 Мп. Их дополнят 10-мегапиксельный телеобъектив и еще одна камера на 10 Мп. Основной модуль будет поддерживать 12-битную запись HDR с поддержкой автоматической частоты кадров. Фронтальная камера будет с сенсором 40MO.

6,8-дюймовый Amoled-дисплей получит разрешение 2K. У него будет возможность переключаться между частотами обновления 1 Гц и 120 Гц для экономии заряда батареи. Защиту дисплея обеспечит стекло Gorilla Glass Victus+.

Устройство будет поставляться с быстрой проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Из-за глобальной нехватки чипов цены на гаджеты серии Galaxy S22 могут оказаться довольно высокими.

Напомним, Samsung исключила серию Galaxy Note из производственного плана на 2022 год. Компания так и не выпустила Note21, сославшись на нехватку чипов, а к концу года прекратит производство и Note20. При этом бренд запланировал выпуск 52 новых моделей смартфонов.