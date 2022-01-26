В сети появилась информация о выпуске смартфона Tesla Pi, СМИ разъяснили, почему это не так

Издание Khaama сообщило, что якобы в 2022 году на рынке может появиться смартфон Tesla Pi, в разработке которого участвовал инженер и миллиардер Илон Маск. Гаджет сможет работать даже на Марсе с использованием Starlink.

В настоящее время ни Маск, ни Tesla не подтвердили официально выпуск своего смартфона. При этом, в Khaama утверждают, что некоторые источники подтверждают, что в 2022 году действительно может появиться смартфон Tesla Pi.

По информации издания, на задней части смартфона могут разместить знаменитый логотип Tesla "T" и тройную камеру. В Khaama сообщили, что, по неподтвержденной информации, смартфон Tesla будет иметь основную камеру на 108 МП, 6,5-дюймовый экран уровня 4K, процессор Snapdragon 898 и 2 ТБ памяти. Ожидаемая цена смартфона Tesla составляет от 800 до 1200 долларов.

Однако много факторов указывают на то, что Tesla Pi — фейк. Как заметили в Mezha.media, Илон Маск еще в 2020 году заявил, что считает смартфоны "вчерашней технологией", потому основал компанию Neuralink и инвестировал в разработку мозговых имплантов.

Definitely not. Smartwatches & phones are yesterday’s technology, Neuralinks are the future. — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2020

Кроме того, рынок смартфонов сейчас переживает не лучшие времена, в частности, из-за дефицита чипов. В таких условиях даже при желании (а его нет) Tesla не будет начинать выпускать гаджеты, ведь не сможет получить доступ к лучшим компонентам.