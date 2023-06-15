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Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI

Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI

Компанія FAVBET організувала в Києві першу велику прес-конференцію української команди з кіберспорту Monte, після їхнього вдалого виступу на BLAST.tv Paris Major 2023. За підсумками турніру команда увійшла до світового ТОП-10 в грі CS:GO. 

Турнір BLAST.tv Paris Major 2023 з CS:GO відбувся з 8 по 21 травня в Парижі на стадіоні "Accor Arena". Спонсором поїздки Monte на ці змагання став бренд FAVBET. 

Вперше в історії українська команда, починаючи турнір у статусі андердога, змогла пройти до стадії чемпіонів та обіграти набагато більш титуловані команди FURIA, fnatic, а також принципового та іменитого суперника - найвідомішу, мабуть, українську команду NАVІ. Свій виступ на Paris Major гравці Monte завершили на 5 місці - і це дуже крутий результат. 

На великій прес-конференції, організованій у Києві офіційним партнером компанією FAVBET, команда Monte була у складі засновника та гравця Володимира "Woro2k" Велетнюка, капітана Віктора “SDY” Оруджева, гравця Сергія "DemQQ" Демченка, тренера Сергія "lmbt" Бежанова та менеджера і помічника тренера Айдина "KrizzeN" Турлибекова. 

З самого початку розмови з публікою представники команди наголосили на своїй проукраїнській позиції - для них неприйнятна фраза “какая разница”, вони називають війну війною, і всі разом донатять на армію, організовуючи та підтримуючи збори.  

Фото 2 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI
Фото 3 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI
Фото 4 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI
Фото 5 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI
Фото 6 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI
Фото 7 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI
Фото 8 — Українська кіберспортивна команда Monte розповіла, яка на смак перемога над NAVI

Менеджер команди Айдин "KrizzeN" Турлибеков спілкувався з публікою гарною українською, хоч і є етнічним казахом. Мову він вивчив після початку повномасштабного вторгнення. KrizzeN розповів, що вже цього року вони планують створити в Україні свою академію. “В Україні зараз дуже багато талантів, то ж на наступний сезон будемо збирати”, - заявив він. 

А на запитання з залу “Яка на смак перемога над NAVI?”, хлопці відповіли: “Смачно. Дуже смачно”, хоча зазначили, що борщ смачніше.  

Довідка: Monte — українська кіберспортивна команда, заснована у 2021 році Володимиром "Woro2k" Велетнюком. Назву організація отримала на честь Монастирища — рідного міста Володимира. У 2023 році Monte заявила про себе як нову зірку CS:GO в Україні, виборовши путівку на паризький мейджор — аналог Ліги Чемпіонів у світі кіберспорту.