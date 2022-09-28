Zenbook Pro 14 Duo OLED – компактний двохекранний ноутбук для професіоналів

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В Україні розпочався продаж компактного двохекранного ноутбука для професіоналів ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, оснащеного флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків. Ця модель у 14-дюймовому корпусі впорається з будь-якими завданнями.

Два високоякісних екрани

Zenbook Pro 14 Duo OLED створений для творчості, тому обидва його екрани відповідають найвищим стандартам якості. В основному екрані використовується 14,5-дюймова сенсорна OLED-панель із роздільною здатністю 2,8K, частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку лише 0,2 мс. Вона має співвідношення сторін 16:10, якому віддають перевагу професіонали, і відтворює 100% відтінків колірної гами DCI-P3.

Щоб надати користувачам більше комфорту під час роботи, Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащено другим екраном – ScreenPad Plus. Це додатковий 12,7-дюймовий сенсорний дисплей на всю ширину корпусу з підтримкою новітніх високоточних стилусів, таких як ASUS Pen 2.0.

У максимальній конфігурації Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащений флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED укомплектований усіма потрібними інтерфейсними портами. Два порти Thunderbolt 4 (USB-C) з пропускною здатністю 40 Гбіт/с підтримують швидке заряджання та підключення зовнішніх дисплеїв формату 4K. Крім них, ноутбук також має традиційний порт USB 3.2 Gen 2 Type-A і порт HDMI 2.1.

Завдяки витонченій матовій обробці Tech Black, глянцевим деталям і суцільнометалевій конструкції Zenbook Pro 14 Duo OLED виглядає як ноутбук справжнього професіонала.

Новинка при товщині корпусу 1,79 мм важить лише 1,7 кг, тож цей ноутбук можна легко брати із собою у відрядження чи на зустрічі з клієнтами.

Докладніше про Zenbook Pro 14 Duo OLED можна дізнатися тут.