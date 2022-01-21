"Добробут" открывает ковидный стационар из-за всплеска заболеваемости в Украине

В пятницу, 21 января, возобновляет работу стационар медицинской сети "Добробут" для больных коронавирусом. Он имеет 19 коек с отделением интенсивной терапии и современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Врачи и медицинский персонал этого отделения имеют большой опыт работы с больными коронавирусом, так как именно здесь открылся первый частный ковидный стационар в Украине в начале 2020 года.

"Мы наблюдаем резкий всплеск заболеваемости ководом, который вызвал новый штамм "Омикрон". Несмотря на то что этот штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания, уже сейчас можно прогнозировать рост количества госпитализаций из-за чрезвычайной контагиозности штамма. Именно поэтому "Добробут" снова открывает стационар для больных ковидом, чтобы спасти как можно больше жизней в новую волну пандемии", — заявила главный менеджер по инфекционному контролю медицинской сети "Добробут", врач-инфекционист Станислава Рыкова.

В "Добробуте" можно получить прививку вакцинами Moderna, Pfizer и CoronaVac.

О закрытии этого заведения генеральный директор и совладелец сети Олег Калашников заявил в конце 2021 года. Причиной назывались значительные затраты на содержание. Главный инфекционист "Добробута" Станислава Рыкова сообщила, что с начала пандемии в ковидном стационаре вылечили более трех тысяч больных коронавирусом.

При этом сеть "Добробут" намерена открыть в Украине пять частных больниц и хочет до 2028 года покрыть своими клиниками всю Украину. В компании также думают над франшизами небольших поликлиник, в связи с чем планируют запустить пилотные проекты.

"Нашу скорую помощь намерены развивать по всей стране таким образом, чтобы бригады могли за два часа доехать из любой точки страны до ближайшего госпиталя", – заявил Калашников.

"Добробут" – одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 20 медцентров, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские услуги предоставляют по более чем 75 направлениям. В "Добробуте" работают более 3000 сотрудников, из них 20 профессоров, 100 кандидатов наук и более 400 врачей высшей категории.