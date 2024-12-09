Регулювання фармацевтичного ринку: профільна асоціація вбачає корупційні ризики в новому законопроєкті

Зміни на фармринку, запропоновані законопроєктом №11493 , можуть мати ознаки корупційної складової, спрямованої на лобіювання інтересів окремих фармацевтичних гравців. Про це йдеться у зверненні Асоціації фармацевтів України на адресу голови антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасії Радіної.

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Асоціація закликає її взяти участь у засіданні комітету, де розглядатимуться поправки до законопроєкту.

"Занепокоєння також викликає лобізм в інтересах окремих фармацевтичних компаній, дотичних до деяких політиків. Заборона на укладання маркетингових договорів між аптеками та виробниками суттєво обмежить можливості аптек отримувати доходи, змушуючи їх підвищувати торгові націнки або закриватися. Це особливо критично для малих населених пунктів, мешканці яких ризикують залишитися без доступу до аптек, а значить і до ліків. Водночас така ініціатива формує враження сприяння монополізації ринку мережами, які можуть бути пов’язані з ініціаторами поправок", - йдеться у заяві.

На думку фармацевтів, є загроза тінізації ринку, оскільки запровадження непрозорих механізмів і обмежень створює передумови для переходу значної частини ринкових відносин у "тінь", що суттєво зменшить податкові надходження до державного бюджету, що є критично важливим у воєнний час.

"Серйозну стурбованість викликають корупційні ризики у квотуванні. Запропоновані обмеження обсягів закупівель препаратів одним покупцем у розмірі не більше 15% створюють умови для штучного дефіциту лікарських засобів та нерівних умов для учасників ринку. Ми припускаємо, що ця схема розроблена для маніпуляцій ринком на користь окремих компаній-виробників, які можуть отримати ексклюзивний доступ до стратегічних ресурсів", - акцентували в асоціації.

Асоціація закликає антикорупційний комітет і особисто Радіну втрутитися в ситуацію і провести ретельну перевірку доцільності правок до вказаного законопроєкту, включаючи економічні обґрунтування та потенційний вплив на ринок і громадян.