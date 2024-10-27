Ще у двох областях запрацювали мобільні аптечні пункти

У Чернівецькій та Запорізькій областях почали працювати мобільні аптечні пункти. На Буковині вони обслуговуватимуть дев'ять віддалених сіл, а на Запоріжжі — шість.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У цих аптеках можна буде придбати як безрецептурні ліки, так і препарати за рецептом, зокрема за програмою "Доступні ліки".

Про час прибуття аптек місцеві жителі можуть дізнатися у сімейного лікаря чи органів місцевої влади.

Такі "аптеки на колесах" уже працюють у 12 областях України.

Нещодавно таке аптека також запрацювала у Рівненській області. Пересувні аптечні пункти курсуватимуть у Вараському й Дубенському районах, та охоплять загалом 52 населені пункти, де відсутні стаціонарні аптеки. Також такі аптечні пункти працюють у Харківській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Київській та Тернопільській областях.

Ситуація з аптеками в селах

Нагадаємо, перша мобільна аптека розпочала свою роботу в січні 2024 року в Харківській області.

Як зазначили в МОЗ, наразі в українських селах та смт функціонують близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Разом з тим, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають таких пунктів. Тому створення мобільних аптек має покращити доступ людей до необхідних ліків.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кабінет міністрів України дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти. Це нововведення ухвалили за рахунок внесення змін до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками.

"Також Укрпошта" отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях для запуску проєкту "Укрпошта-Ліки" на деокупованих і прифронтових територіях.