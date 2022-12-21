В національному інституті Амосова відкрили відділення воєнної кардіохірургії

Відтепер військовослужбовці з бойовими травмами серця пораненнями грудної клітки і серця зможуть отримати висококваліфіковану допомогу в спеціальному відділенні воєнної кардіохірургії, що відкрили у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

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Про це повідомила пресслужба інституту.

Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова академік Василь Лазоришинця підкреслив, що у структурі поранень грудної клітки перикард, серце та великі судини ушкоджуються у 10-15%.

"Найбільша загроза життю виникає внаслідок мінно-вибухових і кульових поранень у серце, догоспітальна летальність при проникаючих пораненнях серця сягає 55-94% До бойової травми серця належать також закриті ушкодження серця і магістральних судин або міграція уламків в серцеві порожнини", – наголосив академік Лазоришинець.

В інституті розповіли, що воєнну кардіохірургію почали активно розвивати з 2014 року, коли РФ розв'язала гібридну війну. За роки війни лікарі отримали чималий досвід в цьому напрямі.

Зокрема, фахівці розробили показання щодо евакуації пораненого безпосередньо до кардіохірургічного стаціонару, показання до видалення стороннього тіла після проникаючого вогнепального поранення грудної клітки та рекомендації щодо ведення пацієнта, коли уламок лишається у серці.

"В інституті Амосова активно впроваджують нові методики допомоги пацієнтам з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями, що розроблені спільно з військовими медиками. Зокрема, вилучення, за допомогою магнітів, металевих уламків з серця тощо", — підкреслили в інституті.

З червня 2014 року до початку грудня 2022 року в інституті Амосова пролікували 597 учасників російсько-української війни, які мали патологію серця та магістральних судин. З них – 40 пацієнтів мали бойову травму серця та судин.

Після повномасштабного вторгнення РФ вся країна почала жити за умовами та правилами воєнного часу. У медичних закладах були сформовані багатопрофільні мультидисциплінарні колективи, об’єднання академічних, військових, муніципальних та системи МОЗ закладів в єдиний медичний простір.

Нагадаємо, що кожен медзаклад в Україні перелаштує систему своєї роботи та має бути готовим до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту. Крім того, заклади охорони здоров'я отримали понад 400 терміналів супутникового зв'язку Starlink для безперебійного доступу до інтернету.