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В Україні збудують підземний лікувальний корпус
У Харківській області ведеться розробка інноваційного проєкту - підземного лікувального корпусу "Ковчег".
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У 2025 році стартує інноваційний для нашої країни проект – будівництво потужного підземного лікувального корпусу «Ковчег». Наразі розробляємо проект, в державному бюджеті-2025 передбачено перші 89 мільйонів гривень для його реалізації", - розповів очільник Харківщини.
Він додав, що покращення якості медичних послуг - це пріоритет у роботі Харківської ОВА.
Також на Харківщині триває реконструкція приймального та реабілітаційного відділень Харківської обласної лікарні. Тут встановлять сучасне обладнання, яке вдалося залучити за підтримки профільного міністерства: від ультразвукових апаратів - до МРТ і КТ.
Харків переноситься під землю
У Харкові, який регулярно зазнає ракетних обстрілів з боку Росії, вживають додаткових заходів безпеки.
У відповідь на постійні обстріли Харкова, влада вирішила створити перший в Україні підземний сервісний центр МВС.Це рішення дозволило забезпечити безпеку як співробітників, так і відвідувачів під час повітряних тривог та обстрілів.
У місті також планується створити підземні приміщення для розміщення операційних та реанімаційних відділень на базі низки медичних закладів.
Раніше повідомлялося, що Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у Харкові та Дніпрі. Вони працюють на базі вже існуючих та обслуговують клієнтів у разі оголошення повітряної тривоги у регіоні. Обслуговування клієнтів доступне через окремий вхід, який веде до підземного приміщення.
Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).
Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.