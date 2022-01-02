Во Франции контрацептивы для женщин в возрасте до 25 лет стали бесплатными

С 1 января 2022 года стоимость контрацепции во Франции для женщин 18-25 лет покрывается за счет медицинского страхования. Ранее противозачаточные бесплатно могли получать только несовершеннолетние.

Об этом сообщает France 24.

О расширении доступа к противозачаточным таблеткам, внутриматочным спиралям, контрацептивным пластырям и инъекциям было объявлено в сентябре 2021 года по результатам исследований, которые указали на то, что молодые женщины часто отказываются от использования противозачаточных средств по финансовым причинам.

Поэтому с 1 января власти Франции сделали бесплатным доступ к контрацептивам для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, расширив уже действующую программу для несовершеннолетних, которая направлена на предотвращение нежелательной беременности.

Согласно оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до трех миллионов женщин.

"Начиная с 2022 года система медицинского страхования будет покрывать стоимость контрацепции и связанных с ней процедур (ежегодная консультация с врачом или акушеркой и биологические тесты) без предварительной оплаты", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Франции.

Ранее бесплатная контрацепция во Франции была доступна только для девушек до 18 лет. Такая практика действует и в ряде других европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. В Великобритании, например, женщины всех возрастов имеют бесплатный доступ к контрацептивам.

"В возрасте от 18 до 25 лет женщины очень уязвимы, поскольку они лишаются многих прав несовершеннолетних и очень неустойчивы в экономическом плане", - сказала пресс-секретарь французской группы по защите прав женщин En Avant Tous Луиза Делавье.