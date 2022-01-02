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Во Франции контрацептивы для женщин в возрасте до 25 лет стали бесплатными
С 1 января 2022 года стоимость контрацепции во Франции для женщин 18-25 лет покрывается за счет медицинского страхования. Ранее противозачаточные бесплатно могли получать только несовершеннолетние.
Об этом сообщает France 24.
О расширении доступа к противозачаточным таблеткам, внутриматочным спиралям, контрацептивным пластырям и инъекциям было объявлено в сентябре 2021 года по результатам исследований, которые указали на то, что молодые женщины часто отказываются от использования противозачаточных средств по финансовым причинам.
Поэтому с 1 января власти Франции сделали бесплатным доступ к контрацептивам для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, расширив уже действующую программу для несовершеннолетних, которая направлена на предотвращение нежелательной беременности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до трех миллионов женщин.
"Начиная с 2022 года система медицинского страхования будет покрывать стоимость контрацепции и связанных с ней процедур (ежегодная консультация с врачом или акушеркой и биологические тесты) без предварительной оплаты", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Франции.
Ранее бесплатная контрацепция во Франции была доступна только для девушек до 18 лет. Такая практика действует и в ряде других европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Нидерланды и Норвегия. В Великобритании, например, женщины всех возрастов имеют бесплатный доступ к контрацептивам.
"В возрасте от 18 до 25 лет женщины очень уязвимы, поскольку они лишаются многих прав несовершеннолетних и очень неустойчивы в экономическом плане", - сказала пресс-секретарь французской группы по защите прав женщин En Avant Tous Луиза Делавье.