Выбираем комфортный рюкзак для школьника

Хороший рюкзак отличается не только удобной внешней конструкцией, но и оптимальной организацией содержимого.

Рюкзак — первый помощник школьника. В отличие от других аксессуаров и учебных принадлежностей, его носят не только на избранные уроки или в конкретные дни недели. Он нужен каждый день, для всех занятий, с первого сентября и до самого лета. Поэтому, выбирая школьный ранец, нужно помнить о том, что ребенок будет круглый год носить его на своих неокрепших плечах. Да еще и наполненный увесистыми учебниками.

Как выбрать лучшую модель школьного рюкзака? Проверьте ее на соответствие следующим характеристикам.

Ортопедические свойства

Эргономичная спинка

Самый главный параметр, на который нужно обратить внимание в первую очередь. Если паттерн, расцветка и декор могут быть самыми разнообразными, лишь бы ребенку нравилось, то ортопедическая спинка — обязательное качество для всех рюкзаков без исключения.

Школьные рюкзаки Kite соответствуют всем требованиям ортопедии. За это они получили одобрение немецкого Института Здоровья и Эргономики IGR и рекомендации Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

Все модели Kite для школы оснащены комфортными запатентованными спинками Ergo Kids, Ergo Teens, Air Comfort. Они созданы специально для школьников с учетом их потребностей и возрастных особенностей.

В моделях Kite все спинки имеют специальные мягкие подушечки, которые снижают давление на спину, смягчают нагрузку и способствуют максимальному комфорту.

Нагрудный ремень

Важнейшая деталь конструкции школьного ранца, которая отвечает за фиксацию лямок и равномерное распределение веса. Обязательно следите за тем, чтобы ребенок не забывал его застегивать, ведь это существенно снизит нагрузку на позвоночник.

Удобные лямки

Форма и ширина лямок напрямую влияют на то, будет ли рюкзак удобным. Узкие и жесткие лямки при малейшей загрузке рюкзака будут впиваться в плечи и оставлять красные полосы на коже.

Рюкзаки Kite имеют широкие и мягкие лямки правильной S-образной формы. Они комфортно ложатся на плечи и мгновенно занимают удобное положение.

Внутреннее наполнение рюкзака

Оптимизация пространства

Хороший рюкзак отличается не только удобной внешней конструкцией, но и оптимальной организацией содержимого. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, это красиво. Канцтовары упорядочены и разложены по своим местам. Ребенок привыкает к поддержанию порядка, а тетради сохраняют аккуратный вид. Во-вторых, помимо эстетической функции наличие продуманных разделителей и карманов обеспечивает правильное распределение веса содержимого.

В рюкзаках Kite внутреннее наполнение моделей продумано до мелочей. Для книг и тетрадей предусмотрены разделители и отделения. Для каждого гаджета — специальный карман с мягкой подкладкой, которая защищает экран от мелких повреждений и царапин. Для канцелярских мелочей есть функциональные внутренние органайзеры. А для термоса или бутылочки с водой — внешние боковые кармашки.

Светоотражающие элементы

Они нужны для того, чтобы даже в темное время суток ребенка было хорошо видно водителям транспортных средств. Это повышает уровень безопасности на пешеходных переходах или внутренних дорожках дворов, где также часто ездят автомобили.

Модный дизайн

Дети и подростки очень внимательны к внешнему оформлению аксессуаров. Если родители зачастую считают это качество второстепенным, то для школьника дизайн ранца имеет огромнейшее значение. С красивым ранцем намного интереснее ходить в школу. Модный рюкзак придает уверенности и поднимает настроение. Если затрудняетесь с тем, что сейчас модно у тинейджеров, смело выбирайте Kite. Европейский бренд пристально следит за самыми горячими мировыми трендами и заботится о том, чтобы каждая коллекция была на самой верхушке модной волны.

Качество

Немецкие рюкзаки Kite — эталон европейского качества. Крепкие материалы и надежная фурнитура обеспечивают долгий срок службы изделия. Ведь рюкзак постоянно имеет дело с нагрузками и проходит ежедневные испытания на прочность. Несложно представить сколько раз за учебный день ребенок расстегивает и застегивает молнии.

Рюкзаки и ранцы года – это Kite!

Бренд Kite стал обладателем престижной премии "Выбор года – 2021". Эта победа — результат усердного труда и заботы о потребителях. Дети, тинейджеры и их родители выбирают Kite, а значит, выбирают качество и здоровую осанку. Стильные ортопедические модели позаботятся о том, чтобы школьные будни ребенка были максимально комфортными.