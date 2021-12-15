За сутки в Украине коронавирусом заболели более 8 тысяч человек

За 14 декабря в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 707 детей и 182 медицинских работника.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2280 человек, выздоровели от этой болезни 26 307 человек, зарегистрировано 356 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 142 921 человек. Одну дозу получили 41 137 человек, полностью иммунизированы 95 784 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 578 тысяч 557 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 259 тысяч 316 пациентов и 91 тысяча 958 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 221 тысяча 538 человек, из них получили одну дозу 14 млн 221 тысяча 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 млн 640 тысяч 221 человек. В общей сложности проведено 26 млн 861тысяча 757 прививок.

Напомним, за сутки 12 декабря в Украине зафиксировали 7 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 566 детей и 134 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 4 073 новых случая заболевания.