1 людина загинула внаслідок ракетних ударів по Авдіївці

Росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці, внаслідок чого загинув місцевий мешканець. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову. 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню. Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, ніхто не може гарантувати безпеки. Будьте відповідальними — евакуюйтесь!", - написав він.

Нагадаємо, російські військові обстріляли село в Херсонській області, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. В Києві внаслідок атаки були пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці не було світла та води. Вже о 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол.

Внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області. Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Також 2 січня російські військові завдали 134 удари по Запорізькій області внаслідок чого загинуло двоє осіб.