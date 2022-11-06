14 воєнних злочинів за добу: росіяни обстрілюють будинки та вбивають цивільних в Донецькій області

Правоохоронці в Донецькій області задокументувала 14 воєнних злочинів РФ за добу. Постраждали міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове, Уманське.

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Про це 6 листопада повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За 24 години окупанти зруйнували або пошкодили 21 цивільний об‘єкт – 18 житлових будинків, адміністративна будівля міської територіальної громади, господарча споруда, автомобіль.

В Донецькій області військові Російської Федерації регулярно застосовують проти мирного населення РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію. Зокрема, за останню добу із РСЗВ "Ураган" та артилерії ворог атакував Торецьк. В результаті є вбиті та поранені цивільні мешканці, пошкоджено чотири оселі.

Крім того, зафіксовано два ракетних удари по Лиману та обстріли з "Градів" по Авдіївці. Окупанти завдають ударів хаотично, будинки мирних жителів регулярно потрапляють під ворожий вогонь.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Через постійні обстріли інфраструктура Донеччини — в критичному стані. Фахівці не встигають відновлювати пошкоджені об'єкти, тому в регіоні триває обов'язкова евакуація. За допомогою поліції за добу вивезли до безпечніших регіонів ще 127 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 28 100 осіб, серед них 4363 – діти, 1759 – люди з інвалідністю.

Інші регіони також страждають від російської агресії. Так, в ніч на 6 листопада і зранку під ворожий вогонь потрапили райони в Дніпропетровській та Миколаївській областях, а також Запоріжжя.