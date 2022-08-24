15 людей загинули внаслідок ракетного удару по потягу на станції Чаплине - Зеленський

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині, ще близько 50 поранено. Про це заявив під засідання Ради безпеки ООН через відеозв'язок президент України Володимир Зеленський.

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"Перед цим зверненням я отримав інформацію, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області прямо по вагонах на залізничній станції Чаплине... вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранено", - сказав він.

За його словами, "чотири пасажирські вагони зараз горять", на місці працюють рятувальники і кількість загиблих може збільшитися.

Зеленський також додав, що "так ми живемо щодня, так Росія підготувалася до засідання Ради безпеки ООН".

Нагадаємо також, що 8 квітня в результаті ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську в момент очікування евакуаційного поїзда натовпом пасажирів загинула 61 людина. За даними слідства Служби безпеки України, його було нанесено з окупованої ще з 2014 року частини Донецької області.