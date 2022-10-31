15 років за гратами. В Україні засудили зрадницю, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва

В Україні засудили до 15 років позбавлення волі громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва, повідомляють в СБУ, за чиїми матеріалами і було засуджено колаборантку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Зловмисницю було затримано в ході спецоперації української контррозвідки у травні цього року. Тим самим Служба безпеки зірвала ворожі плани щодо підривної діяльності у прифронтових районах півдня України", – йдеться у повідомленні.

Для виконання завдання агресора вона спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, у тому числі блокпостів та укріплених районів міста. Таким чином вона готувала маршрути для прихованого прориву російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію регіону.

Зловмисниця підшукала квартиру, яку учасники ворожої групи мали використовувати як свою конспіративну "базу" для планування і підготовки диверсій. Для маскування злочинних дій ворожа поплічниця орендувала житло на власне ім’я, а гроші на це отримала від своїх російських "кураторів".

"Співробітники СБУ задокументували "транзакцію" у розмірі 50 тис. грн, які вона отримала від агресора на власну банківську картку. Крім того, встановлено особу "зв’язкового" ворожої поплічниці. Ним виявився її знайомий, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Херсоні", – додали в СБУ.

Саме через цього "зв’язкового" спецслужби РФ вийшли на зрадницю і запропонували їй конфіденційне співробітництво.

Під час обшуків за місцем проживання російського агента правоохоронці виявили телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

"Досудове розслідування проводили слідчі СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва обласної прокуратури", – уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ також провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області, під час яких виявили велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. Окремі представники цієї громади виявились причетними до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України.