22 людини отримали поранення та одна загинула внаслідок обстрілу південної частини Миколаєва

Вдень 5 серпня російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, внаслідок чого загинув чоловік, а ще принаймні 22 людини, серед яких 13-річний підліток, отримали поранення.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, за попередніми даними, пошкоджено 21 приватний будинок, з них у 17 є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у чотирьох стались пожежі внаслідок обстрілу. У п'яти багатоповерхівках вибиті вікна.

Загиблим виявився 42-річний чоловік, у якого була черепно-мозкова відкрита травма та множинні поранення кінцівок і тулуба. Наразі двоє постраждалих перебувають у реанімації, ще одного оперують.

Крім цього, раніше Сєнкевич повідомив, що Миколаїв тричі зазнав обстрілів у ніч на 5 серпня - після опівночі, близько 3:00 та о 6:40 ранку. В основному під удар також потрапив Корабельний район міста.

Внаслідок обстрілів один приватний житловий будинок було частково зруйновано, ще в одному виникла пожежа від влучання боєприпасів та їх уламків.

За попередньою інформацією, вночі були обстріли касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, а зранку - ствольною далекобійною артилерією "Піон".

Миколаївська обласна прокуратура відкрила через це кримінальне провадження за традиційною статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Натомість про денний обстріл наразі ані прокуратура, ані областні управління поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій не повідомляють. Сєнкевич та голова області Віталій Кім також пока не публікують фото з обстріляного району. Водночас з ілюстраціями про подію повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.