24 дрони та 17 крилатих ракет: Повітряні сили розповіли про деталі нічної атаки РФ

Російські окупанти в ніч на 18 вересня атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – ТОТ Крим).

Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Крім того, пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

"Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомила пресслужба Сил оборони півдня, збито 11 дронів над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною.

"Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині.

Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, а постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 17 вересня атакували Україну десятьма ракетами й шістьма ударними безпілотниками. ППО знищила 12 повітряних цілей: шість ракет і шість безпілотників.