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24 дрони та 17 крилатих ракет: Повітряні сили розповіли про деталі нічної атаки РФ
Російські окупанти в ніч на 18 вересня атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – ТОТ Крим).
Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.
Крім того, пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.
Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .
"Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.
Як повідомила пресслужба Сил оборони півдня, збито 11 дронів над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною.
"Знов під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині.
Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, а постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 17 вересня атакували Україну десятьма ракетами й шістьма ударними безпілотниками. ППО знищила 12 повітряних цілей: шість ракет і шість безпілотників.