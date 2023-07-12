29 зіткнень на 5 напрямках: ЗСУ відбили атаки ворога і продовжують контрнаступ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень, тривають важкі бої.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку сили оборони стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Веселого Донецької області, але ЗСУ відбили всі спроби ворога. На Бахмутському напрямку, росіяни «накрили» позиції ЗСУ щільним вогнем з авіації та артилерії, проте наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. В той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі, Сєверне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. На Шахтарському напрямку спроба наступу окупантів теж виявилася невдалою.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються не допустити подальшого просування наших військових.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) українські війська 11 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках досягли успіхів. ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута.

Аналітики пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що українські війська просувалися на північний схід від Роботиного. Також є інформація, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки і просунулися до 1,5 км в районі Роздолівки.

Протягом минулого тижня в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад один кілометр. Просування вперед на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 кілометрів. Загалом, від початку наступу Українські війська звільнили 169 кв. км на південному напрямку.