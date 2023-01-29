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40 людей загинуло у результаті аварії автобуса на півдні Пакистану

40 людей загинуло у результаті аварії автобуса на півдні Пакистану

У Пакистані, в провінції Белуджистан, щонайменше 40 людей загинули і ще четверо отримали поранення після того, як пасажирський автобус на швидкості врізався в опору мосту і впав у яр.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що по дорозі зі столиці Белуджистану Кветта до південного міста Карачі, автобус, який перевозив близько 48 людей, розбився,

За даними правоохоронців, аварія сталася через перевищення швидкості мікроавтобусом, який після зіткнення з опорою мосту швидко загорівся.

Фото 2 — 40 людей загинуло у результаті аварії автобуса на півдні Пакистану

Дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками  часто трапляються в Пакістані, де рідко дотримуються правил дорожнього руху, а дороги в багатьох сільських районах у поганому стані.

Крім того, пасажирські автобуси й мікроавтобуси зазвичай переповнені й майже не обладнані засобами безпеки. 

Автор:
Світлана Манько