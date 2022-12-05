5 грудня Повітряні сили України збили понад 60 з 70 російських ракет

Під час масованої ракетної атаки України російською армією, що відбулася в понеділок, 5 грудня Повітряні сили України збили понад 60 з 70 запущених російських ракет. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил України.

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"5-го грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет...Загалом збито понад 60 ракет окупантів!", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також росіяни завдали удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО.

Для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Тоді російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.