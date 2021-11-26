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52 человека погибли в результате взрыва на шахте в России
46 горняков и 6 спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.
Об этом сообщает ВВС.
"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", — пишет ТАСС.
Сообщается,что большинство тел остаются в шахте и будут подняты на поверхность после того, как стабилизируется температура и снизится концентрация метана.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что причиной трагедии стал взрыв метана.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сообщил Демешин.
На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 из них были подняты на поверхность.
На поиски горняков отправились спасатели. Одна из групп, в составе которой было шесть человек, перестала выходить на связь. После этого на поверхность были подняты тела трех спасателей. Им не хватило кислорода в баллонах.
До последнего времени судьба еще троих спасателей оставалась неизвестной, но, судя по последним данным, они также погибли. При этом ранее представители МЧС сообщали, что им пришлось приостановить поисковую операцию, поскольку в шахте росла концентрация метана.
В четверг вечером российский Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании 47-летнего директора шахты "Листвяжная", его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка.
В связи с аварией в шахте следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к смерти двух и более людей.
Причины смерти людей СКР в своем сообщении описывает так: "Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись".
Напомним, 7 ноября на шахте "АрселорМиттал" в Казахстане произошел выброс угля и газа, погибли шесть человек.