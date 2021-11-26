52 человека погибли в результате взрыва на шахте в России

46 горняков и 6 спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Об этом сообщает ВВС.

"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", — пишет ТАСС.

Сообщается,что большинство тел остаются в шахте и будут подняты на поверхность после того, как стабилизируется температура и снизится концентрация метана.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что причиной трагедии стал взрыв метана.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", — сообщил Демешин.

На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 из них были подняты на поверхность.

На поиски горняков отправились спасатели. Одна из групп, в составе которой было шесть человек, перестала выходить на связь. После этого на поверхность были подняты тела трех спасателей. Им не хватило кислорода в баллонах.

До последнего времени судьба еще троих спасателей оставалась неизвестной, но, судя по последним данным, они также погибли. При этом ранее представители МЧС сообщали, что им пришлось приостановить поисковую операцию, поскольку в шахте росла концентрация метана.

В четверг вечером российский Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании 47-летнего директора шахты "Листвяжная", его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка.

В связи с аварией в шахте следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к смерти двух и более людей.

Причины смерти людей СКР в своем сообщении описывает так: "Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись".

Напомним, 7 ноября на шахте "АрселорМиттал" в Казахстане произошел выброс угля и газа, погибли шесть человек.