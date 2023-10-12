59 людей загинули внаслідок удару РФ по кафе у Грозі: криміналісти ідентифікували всіх загиблих

Криміналісти ідентифікували тіла 59 місцевих жителів, які загинули внаслідок ворожого удару росіян 5 жовтня 2023 року по кафе у селищі Гроза Харківської області.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - зазначив Клименко.

За його словами, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

"Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - розповів Клименко.

Він підкреслив що колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини.

"У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року. Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару", - підкреслив Клименко.

Сьогодні зранку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 56 загиблих: "Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка".

Удар РФ по селу Гроза: що відомо

5 жовтня російські терористи обстріляли кафе у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого загинуло більше 50 людей, зокрема одна дитина. Всі вони були на поминальному обіді за загиблим односельцем.

Шестеро людей, в тому числі одна дитина, отримали поранення.

Тоді очільник МВС Ігор Клименко натякнув, що "у СБУ та поліції є підозра", що настільки точний удар по скупченню людей міг бути завданий за наводкою когось із місцевих мешканців.

Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників. Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам