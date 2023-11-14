6 дронів влучили на Харківщині, троє загиблих на Херсонщині: ситуація у регіонах

У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Шість безпілотників вдарили по Ізюмському району Харківщини.

На Херсонщині троє загиблих та 15 поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 124 обстріли, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 69 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торговельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні, територію та будівлі заводів у Бериславі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 3 людини загинули, ще 15 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

На Дніпропетровщині збили дрон

Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім – по районному центру, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця", - зазначив очільник області.

Він додав, що над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник.

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині

Вчора, 13 листопада, ракетного удару зазнало село Рибаківка Коблівської громади, внаслідок чого пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих серед цивільного населення немає, повідомили у Миколаївській ОВА.

6 дронів влучили на Харківщині

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, близько 22:00 13 листопада ворог завдав удару за допомогою 6 дронів-камікадзе типу "Шахед" по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа.

4 дрони збиті силами ППО.

Також протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Ворог обстріляв 23 населених пункта Запорізької області

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, військовослужбовці РФ поцілили по 23 населеним пунктам Запорізької області. За добу зафіксовано 135 ударів.

Окупанти здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Роботиному та Левадному, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоданилівки й Оріхова, а також нанесли авіаудари по Оріхову й Новодарівці.

115 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

За добу надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Сили ППО вночі знищили сім "Шахедів"

У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Зауважимо, напередодні у Шевченківському районі Харкова російська ракета С-300 влучила у землю біля розважального закладу, а на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.