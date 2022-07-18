6 людей загинули через обстріл Торецька: будівлю зруйновано вщент (ФОТО)

Шість людей загинуло внаслідок обстрілу Торецька вранці 18 липня. Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області, внаслідок влучення снаряду зруйновано двоповерхову будівлю, в якій перебували люди.

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Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили та вилучили тіла п'яти загиблих осіб, врятувавши з-під завалу трьох людей, але одна людина згодов померла в лікарні.

Вже о 8:20 пошукові роботи було завершено. Від ДСНС залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки (2 автоцистерни, 1 автомобіль швидкої допомоги) та трактор від місцевої влади.

Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області

Нагадаємо, що напередодні, за словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, російські війська обстріляли Торецьку громаду трьома ракетами. Зокрема, одна з них влучила у житловий квартал Торецька, а ще дві — в місто Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок.

Зазначимо також, що 16 липня окупанти двічі вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по житловим кварталам Покровська Донецької області: за даними поліції, було пошкоджено 27 будинків.