90% Львова без світла. В місті зупинили рух трамваїв та тролейбусів

Внаслідок російських обстрілів зранку 10 жовтня 90% Львова залишилось без електропостачання, через це в місті зупинено курсування трамваїв та тролейбусів. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Близько 90% міста без електропостачання. Відтак трамваї та тролейбуси не курсують. Натомість збільшено кількість автобусів на маршрутах", - сказано в повідомленні.

Також не працюють понад 80% світлофорів, на великих перехрестях працюють регулювальники.

В місті відсутня подача гарячої води, через резервне живлення подається холодна вода. Є також труднощі зі стільниковим зв’язком.

Наразі в місті працює штаб з ліквідації наслідків обстрілів.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.

Тим часом Держспецзв'язку радить економити трафік мобільного інтернета, а при перебоях з мобільним зв'язком користуватися послугою національного роумінгу.