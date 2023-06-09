Американські супутники зафіксували вибух безпосередньо перед руйнуванням Каховської ГЕС, – NYT

Американські супутники-розвідники зафіксували вибух на Каховській гідроелектростанції прямо перед її обвалом. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваного чиновника адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами посадовця, супутники з інфрачервоними датчиками виявили ознаки тепла, характерного для сильного вибуху, безпосередньо перед обвалом дамби.

Як розповів співрозмовник видання, аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням дамби стоїть РФ. Однак розвідувальні служби США досі не мають жодних переконливих доказів щодо відповідальних за катастрофу.

Експерти з техніки та боєприпасів заявили, що обвал, швидше за все, був спричинений навмисним вибухом. Фахівці додали, що руйнування конструкції або атака ззовні можливі, але це менш правдоподібні пояснення.

Представник адміністрації Байдена не виключив можливості того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але американські чиновники вважають, що найімовірнішою причиною був вибух (навмисний чи випадковий).

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 9 червня, через утримання значного затоплення територій ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Президент України Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.