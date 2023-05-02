Американські військові відстежують ще одну невідому повітряну кулю, – ЗМІ

Військові США відстежують чергову невідому повітряну кулю, яка пролетіла над територією країни. Наразі незрозуміло, кому вона належить. Про це повідомляє NBC News.

За даними джерел видання, об’єкт зафіксували над частиною Гаваїв, але він не пролітав над чутливими зонами.

Американські військові стежать за ним з кінця минулого тижня і визначили, що він не становить загрози для повітряного руху чи національної безпеки та не передає сигнали.

Наразі невідомо, чи це метеорологічна куля, чи щось інше, однак американці можуть збити обʼєкт, якщо він наблизиться до землі.

Куля, яка, ймовірно, не має маневрених можливостей, повільно рухається до Мексики. Представники США не вірять, що вона належить китайцям, але намагаються встановити власника.

Речник Індо-Тихоокеанського командування США повідомив, що військові зафіксували невпізнаний радіолокаційний сигнал у п’ятницю, 28 квітня, поблизу острова Гаваї. Тихоокеанські військово-повітряні сили запустили три винищувачі F-22 для оцінки ситуації та візуального огляду.

"Ми спостерігали за проходженням об'єкта і оцінили, що він не становить загрози", – сказав він.

Представник Пентагону зазначив, що повітряна куля перебувала на висоті 36 000 футів (майже 11 км). Вона не мала жодних ознак маневрування чи контролю іноземним чи ворожим субʼєктом. Куля не пролітала безпосередньо над критично важливою інфраструктурою оборони чи іншими конфіденційними об’єктами уряду США, а також не становила загрози людям на землі.

Нагадаємо, взимку над США збили кілька обʼєктів. Одним із них була китайська повітряна куля-шпигун – її ліквідували біля узбережжя Кароліни.

Пекін визнав, що повітряна куля була створена в Китаї. Проте там запевняли, що це просто метеорологічний зонд, який випадково відхилився від курсу.

Своєю чергою NBC News на початку квітня писало, що аеростат крав секретні дані. Зокрема, куля перехопила інформацію з кількох військових об'єктів США і передала їх Китаю.