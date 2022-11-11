Антонівський міст у Херсоні частково обвалився — ЗМІ

Антонівський автомобільний міст через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, частково обвалився. Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

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Радник голови МВС Антон Геращенко в своєму Telegram-каналі з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ також публікує фото Антонівського мосту.

Офіційного підтвердження причин часткового руйнування мосту наразі немає.

Зазначимо, що ЗСУ протягом тривалого часу завдавали ударів по мосту, але після них переправа продовжувала частково функціонувати. При цьому ще в серпні після значних пошкоджень Антонівського мосту російські загарбники почали зводити неподалік понтонний міст.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

При цьому головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний та президент Володимир Зеленський зазначили, що за кожним таким рішенням РФ стоїть колосальна робота ЗСУ, адже "ворог не робить подарунків".