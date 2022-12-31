Армія РФ 31 грудня випустила по Україні більше 20 крилатих ракет

Армія країни-агресора РФ 31 грудня завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам України. Ворог випустив більше 20 крилатих ракет.

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Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - зазначив він.

За його словами, сили та засоби протиповітряної оборони знищили 12 крилатих ракет. Зокрема, 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.

Нагадаємо, вдень 31 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.