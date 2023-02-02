Армія РФ 34 рази обстріляла Херсонщину: є постраждалі

Російські окупаційні війська протягом доби 1 лютого 34 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, , що російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Херсон армія РФ атакувала двічі – у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.