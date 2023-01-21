Армія РФ 36 разів атакувала Херсонщину: поранено четверо людей

Армія країни-агресора РФ протягом доби 20 січня 36 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 36 разів обстріляли території Херсонщини. По мирним містам і селам били із артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.

За його словами, Херсон окупанти обстріляли 11 разів – вели вогонь по житлових кварталах міста, пошкоджені будинки містян.

Минулої доби 4 мешканці Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець. Двоє поранені через удари російської армії, серед них хлопець 15 років.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Лише 19 січня через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.