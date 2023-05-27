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Армія РФ 45 разів обстріляла Херсонщину: одна людина загинула

Армія РФ 45 разів обстріляла Херсонщину: одна людина загинула
Рятувальники на Херсонщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 26 травня 45 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази,  випустивши 5 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію елеватора в Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 57 осіб.

Автор:
Світлана Манько