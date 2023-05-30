Армія РФ 52 рази обстріляла Херсонщину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 28 травня 52 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 52 обстріли, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів , випустивши 50 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, 29 травня 2023 року близько 11:30 росіяни обстріляли населений пункт у Новокаховській громаді Херсонської області.

Травми не сумісні із життям отримав чоловік.

За попередньою інформацією, здійснено артилерійський обстріл.

Також ошкоджено житлові будинки мирних мешканців.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 100 осіб.

Напередодні ворог 61 раз відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.