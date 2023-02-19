Армія РФ 55 разів обстріляла Херсонщину: дві людини поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 18 лютого 55 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів – у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 17 лютого на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, троє мешканців області дістали поранення