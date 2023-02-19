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Армія РФ 55 разів обстріляла Херсонщину: дві людини поранені
Російські окупаційні війська протягом доби 18 лютого 55 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Російські загарбники 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА", - йдеться у повідомленні.
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Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 17 лютого на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, троє мешканців області дістали поранення