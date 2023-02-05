Армія РФ 60 разів обстріляла Херсонщину, є загиблий та поранений

Армія країни-агресора РФ протягом доби 4 лютого 60 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК", - йдеться у повідомленні.

Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, ще 1 житель області дістав поранення.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щобдеморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.