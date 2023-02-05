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Армія РФ 60 разів обстріляла Херсонщину, є загиблий та поранений
Армія країни-агресора РФ протягом доби 4 лютого 60 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК", - йдеться у повідомленні.
Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, ще 1 житель області дістав поранення.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щобдеморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.