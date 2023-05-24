Армія РФ 64 рази відкривала вогонь по Херсонщині: дві людини загинули

Російські окупаційні війська протягом доби 23 травня 64 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 64 обстріли, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів, випустивши 147 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі,"- уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 91 особу.

Зауважимо, протягом доби 22 травня окупанти 61 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області, випустивши 373 снаряди. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.