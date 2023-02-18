Армія РФ 65 разів обстріляла Херсонщину: одна людина загинула, ще троє дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 17 лютого 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 65 разів обстріляли Херсонщину. Вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Херсон російська армія атакувала 13 разів – снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, будівлю вищого навчального закладу.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, троє мешканців області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 16 лютого на Херсонщині через російські обстріли 3 людини загинули, 7 осіб отримали поранення.