Армія РФ 66 разів обстріляла Херсонщину: двоє поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 8 серпня 66 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 66 обстрілів, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Як повідомив очільник області, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Зауважимо, напередодні ворог 68 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонщини. Через російську агресію 1 людина загинула, 13 - дістали поранення.

Нагадаємо, вночі, 7 серпня, загарбники завдали удару по житловим будинкам Херсона, внаслідок чого загинула жінка. Постраждали і рятувальники, які гасили пожежу.