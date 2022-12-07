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Армія РФ атакувала безпілотниками і ракетами С-300 Запорізьку область
У ніч проти 7 грудня російсько-окупаційні війська атакували безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.
"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району", - зазначив Старух.
За його словами, в одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років.
В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.
"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА", - підкреслив Старух.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.