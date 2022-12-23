- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ атакувала дитячий садочок та житлові будинки в Херсоні. Є загиблі
Російські окупаційні війська черговий раз атакували Херсон. Ціллю ворога стали житлові будинки, а також дитячий садочок.
Про це 23 грудня повідомили очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
В ОП проінформували, що російські військові відкрили вогонь по Корабельному району міста. Попередньо відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку.
"Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям. На місці працюють екстрені служби", - розповів Тимошенко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Янушевич уточнив, що ворог також вдари по дитячому садочку в місті.
"Вранці рашисти поцілили в територію дитсадка, що знаходиться в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна", — розповів він.
Нагадаємо, що протягом доби 22 грудня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Днем раніше, 21 грудня, у Херсоні окупанти обстріляли суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.