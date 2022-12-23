Армія РФ атакувала дитячий садочок та житлові будинки в Херсоні. Є загиблі

Російські окупаційні війська черговий раз атакували Херсон. Ціллю ворога стали житлові будинки, а також дитячий садочок.

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Про це 23 грудня повідомили очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

В ОП проінформували, що російські військові відкрили вогонь по Корабельному району міста. Попередньо відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку.

"Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям. На місці працюють екстрені служби", - розповів Тимошенко.

Янушевич уточнив, що ворог також вдари по дитячому садочку в місті.

"Вранці рашисти поцілили в територію дитсадка, що знаходиться в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна", — розповів він.

Нагадаємо, що протягом доби 22 грудня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Днем раніше, 21 грудня, у Херсоні окупанти обстріляли суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.