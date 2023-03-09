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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами: є "прильоти" та жертви
Зранку 9 березня армія країни-агресора РФ атакувала Дніпропетровську область дронами та ракетами. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.
"Надважкі ніч та ранок. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. "Прильоти" – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах", - зазначив Лисак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.
Крім того, пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.
"Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", - підкреслив Лисак.
Через ворожі обстріли в області застосовуються екстрені відключення світла. Внаслідок цього було знеструмлено каналізаційно-фільтрувальні станції на лівому березі міста Кам’янське. Через відсутність світла у Першотравенську поки що припинено водопостачання.
Він додав, що ворог продовжував і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.
"Внаслідок обстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - зазначив Лисак.
Очільник області наголосив, що усюди продовжується обстеження територій. Інформація про руйнування уточнюється.
Зазначимо, 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 6:30 зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.